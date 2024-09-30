В Милютинском районе Ростовской области локализовали лесной пожар

Пожар в Милютинском районе Ростовской области вырос до 215 га, к этому моменту горение локализовано. Информация поступила от Департамента лесного хозяйства по ЮФО и СКФО.
— Возгорание на территории Селивановского лесничества локализовали около 14 часов 30 сентября, — прокомментировали в ведомстве.
Напомним, пожар вспыхнул вчера, 29 сентября, после падения БПЛА. Изначально сообщалось о горении 20 га, но потом из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, повредив жилой дом и хозпостройку в хуторе Варламовка. В связи был установлен режим ЧС.
Известно, что к утру 30 сентября на месте происшествия было задействовано 159 человек, используется 54 единицы техники.