В Милютинском районе Ростовской области локализовали лесной пожар

Напомним, пожар вспыхнул вчера, 29 сентября, после падения БПЛА. Изначально сообщалось о горении 20 га, но потом из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, повредив жилой дом и хозпостройку в хуторе Варламовка. В связи был установлен режим ЧС.