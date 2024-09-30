Обвиняемому в покушении на Захара Прилепина дали пожизненное

«Назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остального срока — в колонии особого режима», — цитирует слова судьи РИА Новости.
Также подсудимому назначен штраф в размере 700 тысяч рублей.
Преступление произошло весной прошлого года в Борском районе Нижегородской области. По указанию куратора Пермяков* сделал два СВУ, которые разместил на проселочной дороге. 6 мая, когда автомобиль Захара Прилепина проезжал по участку пути, злоумышленник дистанционно привел взрывные устройства в действие. В результате Прилепин получил серьезные травмы и попал в больницу, а его соратник Александр Шубин, также находившийся в салоне машины в момент теракта, погиб.
Напомним, обвинение ранее просило назначить Пермякову* пожизненный срок, а также отшрафовать его на 1,5 млн рублей.
*ВНЕСЕН В ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРОРИСТОВ И ЭКСТРЕМИСТОВ РОСФИНМОНИТОРИНГА.