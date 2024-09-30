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Обвиняемому в покушении на Захара Прилепина дали пожизненное

БОРСКИЙ РАЙОН, 30 сентября, ФедералПресс. Александра Пермякова*, обвиняемого в покушении на нижегородского писателя и общественного деятеля Захара Прилепина, приговорили к пожизненному заключению. Соответствующее решение вынес Второй Западный окружной военный суд столицы.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остального срока — в колонии особого режима», — цитирует слова судьи РИА Новости.

Также подсудимому назначен штраф в размере 700 тысяч рублей.

Преступление произошло весной прошлого года в Борском районе Нижегородской области. По указанию куратора Пермяков* сделал два СВУ, которые разместил на проселочной дороге. 6 мая, когда автомобиль Захара Прилепина проезжал по участку пути, злоумышленник дистанционно привел взрывные устройства в действие. В результате Прилепин получил серьезные травмы и попал в больницу, а его соратник Александр Шубин, также находившийся в салоне машины в момент теракта, погиб.

Напомним, обвинение ранее просило назначить Пермякову* пожизненный срок, а также отшрафовать его на 1,5 млн рублей.

*ВНЕСЕН В ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРОРИСТОВ И ЭКСТРЕМИСТОВ РОСФИНМОНИТОРИНГА.