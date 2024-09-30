Обвиняемому в покушении на Захара Прилепина дали пожизненное

Преступление произошло весной прошлого года в Борском районе Нижегородской области. По указанию куратора Пермяков* сделал два СВУ, которые разместил на проселочной дороге. 6 мая, когда автомобиль Захара Прилепина проезжал по участку пути, злоумышленник дистанционно привел взрывные устройства в действие. В результате Прилепин получил серьезные травмы и попал в больницу, а его соратник Александр Шубин, также находившийся в салоне машины в момент теракта, погиб.