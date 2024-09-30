На омском шинном заводе водителя насмерть задавило упавшим грузом

Из-за падения груза с погрузчика водитель получил травмы, не совместимые с жизнью. Труп направлен в морг для установления причины смерти.
СК России по Омской области проводит проверку по факту происшествия.
По информации «СуперОмска», в воскресенье, 29 сентября 2024 года, на территории омского шинного завода был смертельно травмирован 43-летний мужчина.
Из-за падения груза с погрузчика водитель получил травмы, не совместимые с жизнью. Труп направлен в морг для установления причины смерти.
СК России по Омской области проводит проверку по факту происшествия.