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На омском шинном заводе водителя насмерть задавило упавшим грузом

По информации «СуперОмска», в воскресенье, 29 сентября 2024 года, на территории омского шинного завода был смертельно травмирован 43-летний мужчина.

Из-за падения груза с погрузчика водитель получил травмы, не совместимые с жизнью. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

СК России по Омской области проводит проверку по факту происшествия.

СК