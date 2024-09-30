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В Башкирии в поле загорелся зерноуборочный комбайн с овсом

В деревне Саргамыш Салаватского района загорелся комбайн. Подробности рассказали в МЧС Башкирии.

Источник: МЧС Башкирии

В бункере зерноуборочного комбайна находилось 1,5 тонны овса. Огонь быстро распространился по сухим колосьям.

Прибывшие пожарные ликвидировали горение на площади 150 кв.м. Пострадавших нет. Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.

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