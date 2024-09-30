В Башкирии в поле загорелся зерноуборочный комбайн с овсом

В бункере зерноуборочного комбайна находилось 1,5 тонны овса. Огонь быстро распространился по сухим колосьям.
Прибывшие пожарные ликвидировали горение на площади 150 кв.м. Пострадавших нет. Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.
В деревне Саргамыш Салаватского района загорелся комбайн. Подробности рассказали в МЧС Башкирии.
В бункере зерноуборочного комбайна находилось 1,5 тонны овса. Огонь быстро распространился по сухим колосьям.
Прибывшие пожарные ликвидировали горение на площади 150 кв.м. Пострадавших нет. Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.