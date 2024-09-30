Одного нашли мертвым, другого ищут уже полгода. Вспоминаем историю пропажи двоих подростков из Уфы и рассказываем, как продолжаются поиски

В те дни лед на реке Белая уже начал трескаться, в некоторых местах образовались полыньи. Начиная с 31 марта, спасатели тщательно изучали район шестой пристани на воздушной подушке, водолазы исследовали дно, в том числе с помощью подводной видеокамеры. В это же время на берегу местность в поисках следов пропавших мальчиков прочесывали спасатели, волонтеры, кинологи с собаками, сотрудники полиции и просто неравнодушные горожане. Набирались группы по 250−270 человек, которые вместе с куратором от полиции или службы спасения выходили на поиски в лес или на берег Белой.