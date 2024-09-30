Одного нашли мертвым, другого ищут уже полгода. Вспоминаем историю пропажи двоих подростков из Уфы и рассказываем, как продолжаются поиски

Вот уже полгода прошло со дня пропажи в Уфе двоих подростков. Напомним, 30 марта 13-летний Павел и 14-летний Дамир Адигамов ушли гулять в городской лес и пропали. Когда выяснилось, что мальчики не выходят на связь, их начали искать сначала родители, затем подключились сотрудники полиции, волонтеры, спасатели и неравнодушные жители города.
В настоящий момент поиски одного из мальчиков, 13-летнего Павла, прекращены — его тело нашли 26 мая на берегу реки Белой — около парка Победы. Поиски Дамира продолжаются до сих пор. «КП-Уфа» вспоминает историю исчезновения подростков и рассказывает, как в настоящий момент проходят поисковые работы.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ.
Паша и Дамир с детства были лучшими друзьями. Изначально мальчики пошли в одну школу, но позднее один из них перевелся в другую. Впрочем, на общение ребят это событие не повлияло, ведь они вместе продолжали посещать секцию спортивного туризма в уфимском Детском центре «Меридиан».
В тот роковой день 30 марта Дамир и Паша решили отметить свою победу в соревнованиях по лыжным гонкам и пойти в поход. Ребята облачились в теплые куртки, на ногах — одинаковые резиновые сапоги, в рюкзаках — спички для разжигания костра. В такой экипировке дети отправились в лес за детским лагерем «Чайка».
Уже днем Дамир и Паша перестали выходить на связь, поэтому обеспокоенные родители пошли искать детей в лес, но безуспешно. Вечером, когда мальчики так и не объявились, родители обратились с заявлением о пропаже в полицию. Вскоре ориентировки на детей появились в сообществе поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан».
На следующий день, 31 марта, появилась первая зацепка в поисках. Сотрудники МЧС нашли на берегу Белой около шестой пристани рюкзаки Дамира и Паши — они висели на дереве. В этот же день Следственный комитет республики завел уголовное дело об убийстве по факту исчезновения школьников. Это частая практика — правоохранительные органы используют ее для расширения полномочий поисков.
ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ ПРОИЗОШЕДШЕГО.
С самого начала поисков собственный источник «КП-Уфа» сказал, что основная версия следствия по делу о пропаже мальчиков — утопление. Предполагается, что дети перевернулись на отколовшейся льдине, когда пытались попасть пешком с берега Белой на небольшой островок посреди реки. С такой версией не соглашалась мама Дамира Гузель — она считала, что ребят могли похитить.
— Я думаю, что детей могли похитить и сейчас где-то удерживают. Возможно, чем-то накачали, чтобы они не сопротивлялись и не пытались бежать, — говорила женщина. — Они бы не пошли ни к воде, не стали бы залезать туда, где опасно. Они очень ответственные.
Но уже 2 апреля трагическую версию о судьбе Дамира и Паши подтвердил найденный недалеко от берега вмерзший в лед детский сапог с надписью «Следопыт» — как раз такую обувь носили пропавшие ребята. Родители опознали эту вещь, но до сих пор доподлинно неизвестно, кому именно из подростков она принадлежала.
КАК ВЕЛИСЬ ПОИСКИ.
В те дни лед на реке Белая уже начал трескаться, в некоторых местах образовались полыньи. Начиная с 31 марта, спасатели тщательно изучали район шестой пристани на воздушной подушке, водолазы исследовали дно, в том числе с помощью подводной видеокамеры. В это же время на берегу местность в поисках следов пропавших мальчиков прочесывали спасатели, волонтеры, кинологи с собаками, сотрудники полиции и просто неравнодушные горожане. Набирались группы по 250−270 человек, которые вместе с куратором от полиции или службы спасения выходили на поиски в лес или на берег Белой.
В апреле волонтеры «Лиза Алерт» при содействии городских властей развернули оперативный штаб поисков пропавших подростков. Некоторое время он располагался в школе № 40, а позднее переехал в отдельное помещение. В в Уфу приехали поисковики из других городов страны, чтобы помочь с координацией поиска.
Следы пропавших искали с вертолета сотрудники госкомитета Башкирии по ЧС. На спецборте спасатели пролетели вниз по течению реки от шестой пристани до города Благовещенска. Тогда ледоход только начался, и русло реки представляло собой покрытое льдом и снегом пространство, где с высоты можно было разглядеть какие-либо следы подростков. К сожалению, поисковая операция не увенчалась успехом.
Активные поиски по берегу продолжались вплоть до паводка. 22 апреля оперативный штаб «Лиза Алерт» был свернут, а задачи по поиску стали передавать автономным поисковым группам. Позже, когда лед сошел полностью, водолазы продолжили свою работу.
В итоге на 58 день поисков, 26 мая, спасатели нашли тело 13-летнего Павла. Его обнаружили в воде, рядом с берегом реки Белая возле парка Победы. Через несколько дней стало известно, что родители опознали мальчика. Мать и отца мальчика на похоронах поддерживали психологи министерства здравоохранения Башкирии.
ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС.
Что касается Дамира Адигамова, то его поиски продолжаются до сих пор. Следы мальчика на воде ежедневно ищут спасатели Управления гражданской защиты населения Уфы, а под водой — отряд водолазов республиканского Госкомитета по чрезвычайным ситуациям. На берегу местность прочесывают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», поиски курируют и экстренные службы, и правоохранительные органы.
Как отмечают волонтеры, летом поиски на берегу сильно осложнились из-за ливневых паводков. Но и тогда добровольцы не прекращали прочес местности, хоть и выходили тогда, когда это позволяла погода.
— Этим летом поиски были осложнены паводком. Шли ливни, водохранилища спускали. В итоге в августе уровень воды был такой же, как и весной. Местность на берегу было очень сложно прочесывать, поэтому мы и не объявляли сборы на поиски, ведь для неподготовленного человека без специального оборудования работать в таких условиях было просто опасно. Сейчас вода стала спадать, и мы возобновили поиски, — рассказала в беседе с «Комсомолкой представитель отряда “Лиза Алерт” Гульнара Шайхутдинова.
Так, 21 сентября группа волонтеров из 16 человек вновь исследовала местность вдоль берегов Белой до СОК «Биатлон». Следов пропавшего подростка не нашли.
Сотрудникам УЗГ Уфы ливневые паводки не помешали, поэтому все лето они обследовали Белую на катерах и моторных лодках. За все время с начала поисков водолазы обследовали 21 000 квадратных метров акватории реки.
— На данный момент работы по поиску подростка продолжаются. Сказать точно, когда они завершатся, не можем. Мы делаем все возможное, что от нас зависит. Водолазы обследуют дно реки последовательно, спускаясь от места предполагаемой пропажи вниз по течению. Кроме сотрудников поисково-спасательного отряда УГЗ, в поисках участвуют наши коллеги из Госкомитета по ЧС и МЧС России. Работы ведутся как по воде, так и на суше. Мы осматриваем места скопления мусора и топляка, обследуем на плавсредствах акваторию Белой и проводим поисково-водолазные работы, — прокомментировали в экстренном ведомстве.
На данный момент расследование уголовного дела о безвестном исчезновении 14-летнего Дамира Адигамова продолжается. На поиски подростка по-прежнему ежедневно выходят добровольцы и полицейские, а на воде его следы пытаются отыскать спасатели и водолазы. Прошло полгода, но надежда остается — ни волонтеры, ни спасатели сдаваться не собираются.
— Пока не найдено тело или какие-либо следы пропавшего человека, мы продолжаем его искать и не отказываемся от надежды, что он может быть жив, — подытожила пресс-секретарь «Лиза Алерт Башкортостан».