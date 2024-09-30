Дорисовался: омич, устроивший дрифт на Любинском, может лишиться машины

В минувшие выходные омские соцсети обошло видео, на котором водитель ВАЗа на потеху своим друзьям дрифтует на оживленной центральной улице — Любинском проспекте. Рев машины не только мешал горожанам, маневр мог создать аварийную ситуацию на дороге.
В итоге видео заинтересовались сотрудники Госавтоинспекции — лихача нашли. Им оказался 22-летний омич.
Парню обяснили, что так вести себя на дороге — плохо и на камеру записали его объяснения. Парень принес извинения омичам за доставленные неудобства.
Однако этим дело не ограничилось. Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, у машины лихача поврежден передний госзнак и номера плохо читаются.
В итоге на водителя завели административное дело по статье «управление ТС с видоизмененным госзнаком». Ему грозит штраф в размере 5 000 рублей или лишение права управления машиной на срок от 1 до 3 месяцев.
Еще две «административки» светят парню за отсутствие полиса ОСАГО и за незаконную «модернизацию» авто. «Поскольку сотрудниками Госавтоинспекции выявлены внесенные в конструкцию автомобиля изменения, которые не прошли должного согласования, решается вопрос о прекращении регистрации ВАЗа», — прокомментировали в ГИБДД.