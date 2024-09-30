Названа причина гибели каменщика на стройке в Воронеже

Расследование, проведенное гострудинспекцией, выявило, что на объекте были допущены нарушения.
«Комиссией по расследованию несчастного случая установлено, что несчастный случай произошел в результате неудовлетворительной организации производства работ, выразившегося в нарушении требований инструкций по охране труда, в части неприменения средств индивидуальной защиты от падения с высоты (страховочной привязи) при отсутствии защитных ограждений перекрытий технологических проемов и отверстий на 12 этаже строительного объекта».
Юридическое лицо привлекли к административной ответственности, материалы передали в следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Также документы направлены в ОСФР для назначения страховых выплат родным погибшего мужчины.