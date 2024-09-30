Названа причина гибели каменщика на стройке в Воронеже

В Воронеже трудовая инспекция завершила расследование несчастного случая, который произошел в строящемся доме в переулке Здоровья. Ранее сообщалось, что 51-летний мужчина, который работал на объекте каменщиком, упал с перекрытий 12 этажа на этаж ниже. Мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, но спасти его медикам не удалось — через некоторое время он скончался.