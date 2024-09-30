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Названа причина гибели каменщика на стройке в Воронеже

В Воронеже трудовая инспекция завершила расследование несчастного случая, который произошел в строящемся доме в переулке Здоровья. Ранее сообщалось, что 51-летний мужчина, который работал на объекте каменщиком, упал с перекрытий 12 этажа на этаж ниже. Мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, но спасти его медикам не удалось — через некоторое время он скончался.

Расследование, проведенное гострудинспекцией, выявило, что на объекте были допущены нарушения.

«Комиссией по расследованию несчастного случая установлено, что несчастный случай произошел в результате неудовлетворительной организации производства работ, выразившегося в нарушении требований инструкций по охране труда, в части неприменения средств индивидуальной защиты от падения с высоты (страховочной привязи) при отсутствии защитных ограждений перекрытий технологических проемов и отверстий на 12 этаже строительного объекта».

сообщил Александр Бородихина
заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Воронежской области

Юридическое лицо привлекли к административной ответственности, материалы передали в следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Также документы направлены в ОСФР для назначения страховых выплат родным погибшего мужчины.

СК