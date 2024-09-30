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Житель Перми осужден за призывы к насилию

Орджоникидзевский райсуд Перми вынес приговор в отношении местного жителя, признав его виновным в публичных призывах в экстремистской деятельности с использованием интернета.

Как сообщает УФСБ по Пермскому краю, осужденный разместил в соцсетях материалы, «содержащие признаки побуждения к совершению действий насильственного характера в отношении группы лиц, объединенных по признаку национальности». Решением суда он был признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к трем годам лишения свободы условно. Также злоумышленник лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на три года. Приговор вступил в законную силу.