Житель Перми осужден за призывы к насилию

Как сообщает УФСБ по Пермскому краю, осужденный разместил в соцсетях материалы, «содержащие признаки побуждения к совершению действий насильственного характера в отношении группы лиц, объединенных по признаку национальности». Решением суда он был признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к трем годам лишения свободы условно. Также злоумышленник лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на три года. Приговор вступил в законную силу.