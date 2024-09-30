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Поле загорелось в воронежской Россоши около детской поликлиники

На месте работают 4 пожарных расчета.

Источник: Комсомольская правда

Ландшафтный пожар разгорелся на улице Маршака в городе Россошь Воронежской области 30 сентября. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании на пульт спасателей поступило в 10:24. По прибытии первых пожарных подразделений было обнаружено, что полыхает сухая трава на площади порядка 500 кв. м.

В 13.19 огонь удалось локализовать. Площадь пожара составляет порядка 3 гектаров. На месте продолжают работать 4 пожарных расчета.

— Угрозы распространения нет. Информации о пострадавших не поступало, — пояснили в МЧС.

пожары
МЧС