В Татарстане вагон грузового поезда сошел с рельсов

В связи с этим пассажиры поезда № 111 Москва — Круглое Поле будут доставлены на автобусах со станции «Тихоново» до станций «Набережные Челны» и «Круглое Поле». Пассажиров поезда № 112 Круглое Поле — Москва со станций «Набережные Челны» и «Круглое Поле» также довезут на автобусах до станции «Тихоново».