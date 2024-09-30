В Татарстане вагон грузового поезда сошел с рельсов

Днем 30 сентября в Татарстане сошел с рельсов один порожний вагон грузового поезда. Инцидент произошел на станции «Тихоново» Куйбышевской железной дороги.
Движение на участке временно остановлено. Для устранения последствий схода на место происшествия направлены восстановительные поезда. Никто не пострадал.
В связи с этим пассажиры поезда № 111 Москва — Круглое Поле будут доставлены на автобусах со станции «Тихоново» до станций «Набережные Челны» и «Круглое Поле». Пассажиров поезда № 112 Круглое Поле — Москва со станций «Набережные Челны» и «Круглое Поле» также довезут на автобусах до станции «Тихоново».
Электричка № 6678 Нижнекамск — Ижевск до Набережных Челнов проследует по расписанию. Маршрут от Набережных Челнов до Ижевска отменили, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги, принося свои извинения.