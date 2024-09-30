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Бомбу весом 250 кг уничтожили в Севастополе

Ради этого проложили специальные рвы.

Источник: МЧС РФ

В Севастополе уничтожили немецкую авиабомбу SD-250 массой 250 килограммов. Её обнаружили в районе бухты Казачья, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на МЧС России.

«Боеприпас использовался для поражения населённых пунктов, производственных мощностей, объектов инфраструктуры, защитных сооружений, бронетехники и живой силы противника. Особенность конкретно этой находки в том, что она является трофейной: захватив бомбу немцев, наши войска оснастили её советским взрывателем и, в буквальном смысле, атаковали врага его же оружием», — уточнили в ведомстве.

Из-за необычной конструкции боеприпаса его транспортировка была слишком рискованной. Уничтожить грозный артефакт решили на месте обнаружения. Пиротехники углубили его в землю, создали насыпь, проложили специальные рвы, чтобы перенаправить энергию взрыва. В итоге ни люди, ни инфраструктура не пострадали.

МЧС