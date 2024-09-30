Бомбу весом 250 кг уничтожили в Севастополе

«Боеприпас использовался для поражения населённых пунктов, производственных мощностей, объектов инфраструктуры, защитных сооружений, бронетехники и живой силы противника. Особенность конкретно этой находки в том, что она является трофейной: захватив бомбу немцев, наши войска оснастили её советским взрывателем и, в буквальном смысле, атаковали врага его же оружием», — уточнили в ведомстве.