Вышел из дома и не вернулся: в Иркутске ищут 12-летнего подростка

В отделение полиции Иркутска обратилась обеспокоенная женщина. Она сообщила, что ее 12-летний сын ушел из дома днем 29 сентября. Все это время о его местоположении никто не знает, он не выходит на связь. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.