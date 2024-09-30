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Вышел из дома и не вернулся: в Иркутске ищут 12-летнего подростка

Поиски 12-летнего подростка начались в Иркутске.

Источник: Комсомольская правда

В отделение полиции Иркутска обратилась обеспокоенная женщина. Она сообщила, что ее 12-летний сын ушел из дома днем 29 сентября. Все это время о его местоположении никто не знает, он не выходит на связь. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Живет мальчик в Свердловском округе областного центра. На вид ему около 11−12 лет, худощавого телосложения, карие глаза и темно-русые волосы.

— У подростка есть особая примета — шрам в области левой брови, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Перед тем, как уйти из дома, был одет в куртку синего цвета с капюшоном, толстовку черного цвета, трико серого цвета с белыми лампасами. На ногах кроссовки черного цвета с белой подошвой.