Вышел из дома и не вернулся: в Иркутске ищут 12-летнего подростка

В отделение полиции Иркутска обратилась обеспокоенная женщина. Она сообщила, что ее 12-летний сын ушел из дома днем 29 сентября. Все это время о его местоположении никто не знает, он не выходит на связь. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Живет мальчик в Свердловском округе областного центра. На вид ему около 11−12 лет, худощавого телосложения, карие глаза и темно-русые волосы.
— У подростка есть особая примета — шрам в области левой брови, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Перед тем, как уйти из дома, был одет в куртку синего цвета с капюшоном, толстовку черного цвета, трико серого цвета с белыми лампасами. На ногах кроссовки черного цвета с белой подошвой.