С 2014 года на Донбассе, уже попадал под обстрелы: Военкор из Краснодара Денис Кулага ранен в зоне СВО

«Мы с Денисом учились вместе на одном курсе. У него еще тогда, на журфаке, было обостренное чувство справедливости. Денис всегда был за правду, не давал никого в обиду. Поэтому когда он сначала уехал в Сирию как военкор, а потом стал снимать сюжеты из ЛНР, не удивились», — рассказывает однокурсница Дениса Ольга Сухова. «Денис всегда в гуще событий. Помню, в 2014 году он получил контузию на пропускном пункте в ЛНР. Рядом с его съемочной группой разорвался снаряд, выпущенные из гаубицы. Позвонила ему, волновалась, как он там. Он ответил, что еще легко отделался, просто слышал плохо после контузии. У Дениса тогда лопнули барабанные перепонки. И буквально через несколько дней после этого он снова снимал репортажи из самых горячих точек. Желаю Денису скорейшего выздоровления».