С 2014 года на Донбассе, уже попадал под обстрелы: Военкор из Краснодара Денис Кулага ранен в зоне СВО

Военкор из Краснодара Денис Кулага получил ранение в зоне СВО. Журналист «Известий» пострадал под Часовым Яром в ДНР. Об этом издание сообщило 30 сентября.
Предварительно, Денис Кулага возвращался со съемок. В квадроцикл, на котором он добирался, прилетел FPV-дрон.
Военный корреспондент получил осколочные ранения обеих ног. Кроме того, у журналиста диагностировали ожоги и переломы нижних конечностей. Несмотря на ранение, он помогал оказывать первую помощь раненым офицерам сопровождения.
Пострадавшего журналиста доставили в госпиталь. Денис Кулага находится под наблюдением медиков. Жизни и здоровью военного корреспондента ничего не угрожает.
«Мне оказали первую помощь в Артемовске. Здесь мне уже полностью обследовали ноги. Повынимали осколки, которые возможно было вынуть. Некоторые, к сожалению, пока невозможно. Перелом правой и левой ноги из-за взрывной волны, перебиты осколками. Ожоги лица, ожоги рук», — сказал Денис Кулага.
Военкор поблагодарил медиков за оказанную помощь.
«Наверное, это можно назвать самой малой расплатой за то происшествие, которое было. Выжить там — если говорят про чудо, значит, это было чудо», — добавил журналист.
Денис Кулага родом из Темрюкского района Краснодарского края. Журналистское образование он получил в Кубанском госуниверситете. После обучения на журфаке Денис Кулага работал на федеральных каналах.
«Мы с Денисом учились вместе на одном курсе. У него еще тогда, на журфаке, было обостренное чувство справедливости. Денис всегда был за правду, не давал никого в обиду. Поэтому когда он сначала уехал в Сирию как военкор, а потом стал снимать сюжеты из ЛНР, не удивились», — рассказывает однокурсница Дениса Ольга Сухова. «Денис всегда в гуще событий. Помню, в 2014 году он получил контузию на пропускном пункте в ЛНР. Рядом с его съемочной группой разорвался снаряд, выпущенные из гаубицы. Позвонила ему, волновалась, как он там. Он ответил, что еще легко отделался, просто слышал плохо после контузии. У Дениса тогда лопнули барабанные перепонки. И буквально через несколько дней после этого он снова снимал репортажи из самых горячих точек. Желаю Денису скорейшего выздоровления».