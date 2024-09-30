Субсидированием кредитов или их гарантированием помогут внутренней торговле Казахстана

«Условия программы предусматривают, что сумма кредитов для проектов, реализуемых в областных центрах, не должна превышать Т3 млрд, а для проектов в моно- и малых городах, а также селах — Т1,5 млрд. Срок субсидирования для инвестиционных целей не превышает пяти лет, а для пополнения оборотных средств — три года», — сказал Абилдабеков на брифинге в понедельник.