Субсидированием кредитов или их гарантированием помогут внутренней торговле Казахстана

Алматы. 30 сентября. КазТАГ — Валентина Владимирская. Субсидированием кредитов до Т3 млрд в областных центрах и Т1,5 млрд — в малых городах и селах или их гарантированием помогут внутренней торговле Казахстана, заявил председатель комитета торговли министерства торговли и интеграции (МТИ) РК Айдар Абилдабеков.
«Условия программы предусматривают, что сумма кредитов для проектов, реализуемых в областных центрах, не должна превышать Т3 млрд, а для проектов в моно- и малых городах, а также селах — Т1,5 млрд. Срок субсидирования для инвестиционных целей не превышает пяти лет, а для пополнения оборотных средств — три года», — сказал Абилдабеков на брифинге в понедельник.
По его словам, на оказание господдержки ИП во внутренней торговле из республиканского бюджета на 2024 год будет выделено Т4 млрд.
Торговые предприятия, получившие господдержку, должны отдавать, по данным председателя комитета торговли, не менее 20% торговой площади и полочного пространства для реализации непродовольственных и еще 20% — продовольственных товаров. По данным, поскольку уже есть норма о резервировании 30% полок для отечественных производителей продуктов питания, то доля отечественных товаров на полках достигает 50%.
В программе не участвуют проекты в городах Астана, Алматы, Шымкент и торгово-развлекательные центры, отметил Абилдабеков.