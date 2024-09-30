Пожар в Шолоховском лесничестве Ростовской области потушили

Пожар на территории Шолоховского лесничества в Ростовской области потушили. Оперативную информацию в своем телеграм-канале опубликовал губернатор Василий Голубев.
— По состоянию на 15 часов, пожар в Шолоховском лесничестве ликвидирован, — сообщил Василий Голубев.
Напомним, это возгорание тушили с 29 сентября. Ранее сообщалось о локализации горения на площади в 46,3 га.
Добавим, по решению губернатора Василия Голубева, из-за пожароопасной погоды на территории всего донского региона сегодня объявили режим ЧС.