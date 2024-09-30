Пролетел 18 метров и выжил: О чем вспоминает водитель грузовика, чудом выживший после столкновения с поездом под Ростовом

Фото грузовика, превратившегося в груду металла на железнодорожном переезде после столкновения с поездом в Ростовской области, на днях облетели многие СМИ. Но удивляло еще больше — как в такой аварии вообще можно было выжить?!
Кажется, и сам 46-летний водитель большегруза по имени Хасан до сих пор до конца не верит в то, что родился в рубашке.
— В грузовике отказали тормоза как раз около железнодорожного переезда, — вспоминает счастливчик.
Сейчас мужчина находится в одной из больниц Миллеровского района. Но даже переломов каким-то чудом не получил: у него — травма позвоночника, сотрясение мозга и ушибы.
«РАССТОЯНИЕ ПОСЧИТАЛИ СОТРУДНИКИ ДПС».
Хасан рассказал корреспонденту «Комсомольской правды — Ростов-на-Дону», что машина понеслась навстречу движущемуся составу. От сильного удара о поезд кабину большегруза откинуло в сторону.
— Я вылетел из салона. Меня отбросило ровно на 18 метров от грузовика. Расстояние посчитали сотрудники ДПС, — рассказывает мужчина. — По всем законам физики почти не было шансов остаться в живых.
Но мало того, что Хасан уцелел, его даже не пришлось класть в отделение реанимации.
— Лечащий врач сказал мне, что очень удивлен. Он раньше никогда не видел, чтобы после таких аварий люди оставались живы. Сейчас до меня начинает доходить: насколько мне повезло. Ведь даже одежда не порвалась. На мне и синяков-то нет. В общем, одним словом, — повезло.
«У НЕЕ И ТАК ЗАБОТ ПОЛНО С ЧЕТЫРЬМЯ СЫНОВЬЯМИ “.
Вот только пару моментов омрачает радость мужчины от осознания того, что теперь у него два дня рождения.
— Жена на меня сильно обиделась. Я ведь не стал говорить ей об аварии, чтобы не расстраивать. У нее и так забот полно с четырьмя сыновьями. Но она все равно узнала о случившемся из интернета. Огорчилась как из-за самой ситуации, так и из-за того, что я пытался скрыть от нее факт ДТП.
А еще мужчине придется расстаться со своим автомобилем: продать грузовик будет выгоднее, чем восстановить. Пока что Хасан не знает, когда его выпишут из больницы. Говорит, что в травматологии проведет еще, минимум, неделю.
— Но уже очень хочется вновь быть в строю.
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» писала, что мужчина попал в аварию после того, как решил свернуть с федеральной трассы и заехать в местную аптеку за таблетками от головной боли.
— А за месяц до аварии мне приснился сон. Я выехал на железную дорогу и столкнулся с поездом. Утром еще подумал: «Где я и где поезд?». А сейчас понимаю, что сон был вещим.