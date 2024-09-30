Пролетел 18 метров и выжил: О чем вспоминает водитель грузовика, чудом выживший после столкновения с поездом под Ростовом

— Жена на меня сильно обиделась. Я ведь не стал говорить ей об аварии, чтобы не расстраивать. У нее и так забот полно с четырьмя сыновьями. Но она все равно узнала о случившемся из интернета. Огорчилась как из-за самой ситуации, так и из-за того, что я пытался скрыть от нее факт ДТП.