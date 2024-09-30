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Пролетел 18 метров и выжил: О чем вспоминает водитель грузовика, чудом выживший после столкновения с поездом под Ростовом

Уцелевший в страшной аварии с поездом под Ростовом многодетный отец очень удивил врачей.

Источник: Комсомольская правда

Фото грузовика, превратившегося в груду металла на железнодорожном переезде после столкновения с поездом в Ростовской области, на днях облетели многие СМИ. Но удивляло еще больше — как в такой аварии вообще можно было выжить?!

Кажется, и сам 46-летний водитель большегруза по имени Хасан до сих пор до конца не верит в то, что родился в рубашке.

— В грузовике отказали тормоза как раз около железнодорожного переезда, — вспоминает счастливчик.

Сейчас мужчина находится в одной из больниц Миллеровского района. Но даже переломов каким-то чудом не получил: у него — травма позвоночника, сотрясение мозга и ушибы.

Авария произошла в Миллеровском районе Ростовской области Алексей БУЛАТОВ

«РАССТОЯНИЕ ПОСЧИТАЛИ СОТРУДНИКИ ДПС».

Хасан рассказал корреспонденту «Комсомольской правды — Ростов-на-Дону», что машина понеслась навстречу движущемуся составу. От сильного удара о поезд кабину большегруза откинуло в сторону.

— Я вылетел из салона. Меня отбросило ровно на 18 метров от грузовика. Расстояние посчитали сотрудники ДПС, — рассказывает мужчина. — По всем законам физики почти не было шансов остаться в живых.

Но мало того, что Хасан уцелел, его даже не пришлось класть в отделение реанимации.

Сейчас водитель находится в отделении травматологии Юлия ПЫХАЛОВА

— Лечащий врач сказал мне, что очень удивлен. Он раньше никогда не видел, чтобы после таких аварий люди оставались живы. Сейчас до меня начинает доходить: насколько мне повезло. Ведь даже одежда не порвалась. На мне и синяков-то нет. В общем, одним словом, — повезло.

«У НЕЕ И ТАК ЗАБОТ ПОЛНО С ЧЕТЫРЬМЯ СЫНОВЬЯМИ “.

Вот только пару моментов омрачает радость мужчины от осознания того, что теперь у него два дня рождения.

— Жена на меня сильно обиделась. Я ведь не стал говорить ей об аварии, чтобы не расстраивать. У нее и так забот полно с четырьмя сыновьями. Но она все равно узнала о случившемся из интернета. Огорчилась как из-за самой ситуации, так и из-за того, что я пытался скрыть от нее факт ДТП.

Пассажиры поезда и машинист не пострадали Тимур ХАНОВ.

А еще мужчине придется расстаться со своим автомобилем: продать грузовик будет выгоднее, чем восстановить. Пока что Хасан не знает, когда его выпишут из больницы. Говорит, что в травматологии проведет еще, минимум, неделю.

— Но уже очень хочется вновь быть в строю.

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» писала, что мужчина попал в аварию после того, как решил свернуть с федеральной трассы и заехать в местную аптеку за таблетками от головной боли.

— А за месяц до аварии мне приснился сон. Я выехал на железную дорогу и столкнулся с поездом. Утром еще подумал: «Где я и где поезд?». А сейчас понимаю, что сон был вещим.