10 человек спасли из горящего дома в Кудрово

В экстренные службы Ленобласти днем 30 сентября сообщили, что из окна лоджии на 13 этаже дома 21к1 по Европейскому проспекту в Кудрово валит дым. На место были оперативно направлены огнеборцы. Они спасли 10 человек из опасной зоны. Всего же из многоэтажки были эвакуированы 20 человек. Об этом рассказали в пресс-службе комитета правопорядка и безопасности Ленобласти.