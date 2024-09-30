10 человек спасли из горящего дома в Кудрово

В экстренные службы Ленобласти днем 30 сентября сообщили, что из окна лоджии на 13 этаже дома 21к1 по Европейскому проспекту в Кудрово валит дым. На место были оперативно направлены огнеборцы. Они спасли 10 человек из опасной зоны. Всего же из многоэтажки были эвакуированы 20 человек. Об этом рассказали в пресс-службе комитета правопорядка и безопасности Ленобласти.
— В однокомнатной квартире полностью выгорела лоджия площадью 10 квадратных метров и обстановка на кухне на площади два «квадрата». Открытое горение было ликвидировано в 15:30. Пострадавших нет, — добавили в пресс-службе.
На месте происшествия работали сотрудники дежурной смены 150 пожарной части Всеволожского отряда Леноблпожспас, а также полицейские и служба скорой медицинской помощи. Что стало причиной возникновения огня, на данный момент неизвестно. Это предстоит выяснить специалистам.