Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Ростовской области

— Водитель «ЗАЗ VIDA», по предварительным данным, не выбрал безопасный боковой интервал и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилями DAF с полуприцепом. После чего по инерции допустил столкновение с автомобилями Kia Rio и Volkswagen Jetta. В результате ДТП пассажир «ЗАЗ VIDA» и пассажир Volkswagen Jetta с полученными травмами были доставлены в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.