Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Ростовской области

Сегодня, 30 сентября, в 11:30 на 26 километре автодороги «Самбек — Матвеев-Курган» в Матвеево-Курганском районе столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД Ростовской области.
— Водитель «ЗАЗ VIDA», по предварительным данным, не выбрал безопасный боковой интервал и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилями DAF с полуприцепом. После чего по инерции допустил столкновение с автомобилями Kia Rio и Volkswagen Jetta. В результате ДТП пассажир «ЗАЗ VIDA» и пассажир Volkswagen Jetta с полученными травмами были доставлены в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.
Проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия.