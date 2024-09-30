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Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Ростовской области

Пострадали два человека.

Источник: ГИБДД Ростовской области

Сегодня, 30 сентября, в 11:30 на 26 километре автодороги «Самбек — Матвеев-Курган» в Матвеево-Курганском районе столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД Ростовской области.

— Водитель «ЗАЗ VIDA», по предварительным данным, не выбрал безопасный боковой интервал и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилями DAF с полуприцепом. После чего по инерции допустил столкновение с автомобилями Kia Rio и Volkswagen Jetta. В результате ДТП пассажир «ЗАЗ VIDA» и пассажир Volkswagen Jetta с полученными травмами были доставлены в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

Проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия.