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В ходе СВО погиб военнослужащий из Карагая Алексей Попов

Прощание с бойцом прошло 30 сентября.

В ходе проведения специальной военной операции погиб военнослужащий Алексей Попов из Карагая. О гибели земляка сообщила администрация муниципального округа на своей странице в соцсети ВКонтакте.

В июне этого года Алексей принял решение отправиться на службу в Вооруженные Силы РФ. Сообщается, что мужчина погиб в зоне СВО 4 августа. Ему было 28 лет. Как и при каких обстоятельствах, местные власти не уточнили.

Прощание с бойцом прошло 30 сентября в селе Карагай. Администрация Карагайского округа выразила соболезнования родным и близким Алексея.