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СМИ получили запросы стоимости антирекламы журналиста Асхата Ниязова

Астана. 30 сентября. КазТАГ — СМИ получили запросы стоимости антирекламы журналиста Асхата Ниязова, сообщает Hola News. "Немного закулисья журналистики. Сегодня в наш бо…

Источник: КазТАГ

Астана. 30 сентября. КазТАГ — СМИ получили запросы стоимости антирекламы журналиста Асхата Ниязова, сообщает Hola News.

«Немного закулисья журналистики. Сегодня в наш бот пришло очень неожиданное сообщение. Кто-то пытался купить у нашей редакции антирекламу на журналиста и автора YouTube-канала “Обожаю” Асхата Ниязова. Мы, конечно, пытались увидеть то самое видео с “критикой”, но юзера интересовала только цена. От самого Асхата узнали, что такое же сообщение пришло нашим коллегам из других изданий», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Асхата Ниязова задержала полиция в Алматы. Позже его выпустили.