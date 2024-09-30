СМИ получили запросы стоимости антирекламы журналиста Асхата Ниязова

«Немного закулисья журналистики. Сегодня в наш бот пришло очень неожиданное сообщение. Кто-то пытался купить у нашей редакции антирекламу на журналиста и автора YouTube-канала “Обожаю” Асхата Ниязова. Мы, конечно, пытались увидеть то самое видео с “критикой”, но юзера интересовала только цена. От самого Асхата узнали, что такое же сообщение пришло нашим коллегам из других изданий», — сказано в сообщении.