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В Морозовске вспыхнули хозпостройки на площади в 750 кв. метров

Хозпостройки вспыхнули в Морозовске, сейчас ведется тушение
Источник: Комсомольская правда

Днем 30 сентября жители Морозовска Ростовской области сообщили о пожаре «в районе школы № 4» и «горящем поле». Ситуацию уже прокомментировали в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным ведомства, пламя разгорелось в районе переулка Братского, 4 (ред.: судя по карте, это за несколько улиц от общеобразовательного учреждения).

— Вызов поступил в 15:40. Горят хозпостройки на площади в 750 кв. метров. На месте работают восемь человек, задействовали две единицы техники, — рассказали в МЧС.

Добавим, ранее губернатор Василий Голубев ввел режим ЧС по всей Ростовской области из-за пожароопасной погоды.

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