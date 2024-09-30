27 аварий произошло в Братске и районе за неделю

— Всего произошло 12 столкновений транспортных средств, восемь наездов на стоящую машину, два раза наехали на препятствие. Также два раза съехали с дороги, один раз машина перевернулась и один раз наехали на дорожного рабочего. Один из водителей оборвал шланг на АЗС, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.