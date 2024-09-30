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27 аварий произошло в Братске и районе за неделю

В ДТП пострадал один человек
Источник: Комсомольская правда

В Братске и районе с 23 по 29 сентября произошло 27 аварий, в них пострадал один человек. Как рассказали в Госавтоинспекции города, самыми аварийным днем стал понедельник, тогда зафиксировали восемь ДТП.

— Всего произошло 12 столкновений транспортных средств, восемь наездов на стоящую машину, два раза наехали на препятствие. Также два раза съехали с дороги, один раз машина перевернулась и один раз наехали на дорожного рабочего. Один из водителей оборвал шланг на АЗС, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Водителей просят соблюдать ПДД, быть внимательными во время непогоды и с осторожностью ездить во дворах жилых домов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье за минувшую неделю в ДТП погибло 10 человек, более 50 человек получили травмы. Водители ездили без прав, бросали место аварии и совершали многие другие нарушения.