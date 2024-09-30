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Семь человек оказались в полиции после драки со стрельбой на севере Петербурга

В ночь на воскресенье, 29 сентября, в полицию позвонила жительница Калининского района города и попросила усмирить толпу, которая устроила драку со стрельбой у дома 128 по Гражданскому проспекту, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Источник: Коммерсантъ

Прибывшие на место правоохранители застали на месте происшествия семерых петербуржцев — четверых мужчин в возрасте от 23 до 32 лет и трех девушек, младшей из которых оказалось 19 лет. О причинах потасовки правоохранителям рассказала 26-летняя петербурженка и ее 23-летний спутник, которые отправились в отдел вместе с агрессивной компанией.

По словам пострадавших, пять человек напали на них с ножом и перцовым баллончиком, использовав следом пневматический пистолет. Добычей злоумышленников стала сумка молодого человека. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» писал об очередном рейде полицейских по Апраксину двору. Нарушения нашли почти у 20 иностранцев.