Семь человек оказались в полиции после драки со стрельбой на севере Петербурга

Прибывшие на место правоохранители застали на месте происшествия семерых петербуржцев — четверых мужчин в возрасте от 23 до 32 лет и трех девушек, младшей из которых оказалось 19 лет. О причинах потасовки правоохранителям рассказала 26-летняя петербурженка и ее 23-летний спутник, которые отправились в отдел вместе с агрессивной компанией.