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В поле Башкирии вспыхнул зерноуборочный комбайн

В бункере машины находилось 1,5 тонн зерна.

Источник: Комсомольская правда

В Салаватском районе Башкирии загорелась очередная сельхозтехника. На этот раз в поле вспыхнул зерноуборочный комбайн, в бункере которого находилось 1,5 тонны овса.

Как сообщает МЧС по РБ, пожар быстро распространился и на само поле, повредив посевы на площади 150 квадратных метров. К счастью, в пожаре никто не пострадал.

Сейчас на месте инцидента работает дознаватель МЧС, которому предстоит установить причину возгорания.

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