В поле Башкирии вспыхнул зерноуборочный комбайн

В Салаватском районе Башкирии загорелась очередная сельхозтехника. На этот раз в поле вспыхнул зерноуборочный комбайн, в бункере которого находилось 1,5 тонны овса.
Как сообщает МЧС по РБ, пожар быстро распространился и на само поле, повредив посевы на площади 150 квадратных метров. К счастью, в пожаре никто не пострадал.
Сейчас на месте инцидента работает дознаватель МЧС, которому предстоит установить причину возгорания.
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