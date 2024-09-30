В Бахчисарайском районе на ходу загорелась легковушка

В Бахчисарайском районе Крыма на дороге во время движения загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.
Инцидент произошел еще в субботу, 28 сентября, но известно о нем стало только сейчас. На съезде с трассы «Таврида» в сторону села Приятное Свидание загорелась легковушка.
На место прибыли пожарные. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.
«Причина выясняется экспертами», — говорится в сообщении.