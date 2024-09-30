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Два человека пострадали после массовой аварии на трассе в Ростовской области

Массовая авария произошла на трассе в Ростовской области, есть пострадавшие.

Источник: Комсомольская правда

На трассе в Ростовской области в массовом ДТП пострадали два человека. Это случилось днем 30 сентября, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Авария произошла на участке автодороги Самбек — Матвеев-Курган в Матвеево-Курганском районе. Предварительно, 27-летний водитель «ЗАЗ VIDA» не выдержал боковой интервал и столкнулся со встречной фурой DAF. После этого легковушка врезалась в Kia Rio и Volkswagen Jetta.

— В результате травмы получили 25-летний пассажир автомобиля «ЗАЗ VIDA» и 23-летний пассажир Volkswagen Jetta, их увезли в больницу, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.

Донских водителей просят быть осторожными. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя выполнять резкие маневры и отвлекаться в пути.