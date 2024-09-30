Два человека пострадали после массовой аварии на трассе в Ростовской области

Авария произошла на участке автодороги Самбек — Матвеев-Курган в Матвеево-Курганском районе. Предварительно, 27-летний водитель «ЗАЗ VIDA» не выдержал боковой интервал и столкнулся со встречной фурой DAF. После этого легковушка врезалась в Kia Rio и Volkswagen Jetta.