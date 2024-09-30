Два человека пострадали после массовой аварии на трассе в Ростовской области

На трассе в Ростовской области в массовом ДТП пострадали два человека. Это случилось днем 30 сентября, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Авария произошла на участке автодороги Самбек — Матвеев-Курган в Матвеево-Курганском районе. Предварительно, 27-летний водитель «ЗАЗ VIDA» не выдержал боковой интервал и столкнулся со встречной фурой DAF. После этого легковушка врезалась в Kia Rio и Volkswagen Jetta.
— В результате травмы получили 25-летний пассажир автомобиля «ЗАЗ VIDA» и 23-летний пассажир Volkswagen Jetta, их увезли в больницу, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.
Донских водителей просят быть осторожными. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя выполнять резкие маневры и отвлекаться в пути.