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Воронежский слесарь перевел мошенникам полтора миллиона рублей

Пенсионер доверился телефонному незнакомцу.

Источник: Комсомольская правда

67-летний слесарь из Воронежа потерял полтора миллиона рублей по вине виртуальных аферистов. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

Мужчине позвонил псевдосотрудник справочно-информационного портала. Мошенник сообщил о подозрительном входе в аккаунт и посоветовал продолжить общение с правоохранителями. Аферист № 2 убедил нашего земляка оформить кредиты и перевести все сбережения на «безопасные» счета.

Суммарно за минувшие сутки на территории Воронежской области от действий мошенников пострадало семь человек, у двух из которых похитили деньги с банковских карт. Суммарный ущерб составил около шести миллионов рублей.