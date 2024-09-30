Воронежский слесарь перевел мошенникам полтора миллиона рублей

67-летний слесарь из Воронежа потерял полтора миллиона рублей по вине виртуальных аферистов. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.
Мужчине позвонил псевдосотрудник справочно-информационного портала. Мошенник сообщил о подозрительном входе в аккаунт и посоветовал продолжить общение с правоохранителями. Аферист № 2 убедил нашего земляка оформить кредиты и перевести все сбережения на «безопасные» счета.
Суммарно за минувшие сутки на территории Воронежской области от действий мошенников пострадало семь человек, у двух из которых похитили деньги с банковских карт. Суммарный ущерб составил около шести миллионов рублей.