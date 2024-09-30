Олбани
+14°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мастер смены умер на химическом заводе «Бальзам» в Нижнем Новгороде

Мастер смены умер на химическом заводе «Бальзам» в Нижнем Новгороде.

Мастер смены химического завода «Бальзам» в Нижнем Новгороде скончался на рабочем месте. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Гострудинспекции.

Тело 33-летнего мужчины обнаружили утром 23 сентября его коллеги. Труп лежал на пульте управления. Медикам, прибывшим на место происшествия, оставалось лишь констатировать смерть работника.

Трудовая инспекция по Нижегородской области начала расследование. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.

Напомним, рабочий дзержинского предприятия скончался от травм, полученных в результате взрыва на заводе.

несчастный случай