Мастер смены умер на химическом заводе «Бальзам» в Нижнем Новгороде.

Мастер смены химического завода «Бальзам» в Нижнем Новгороде скончался на рабочем месте. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Гострудинспекции.
Тело 33-летнего мужчины обнаружили утром 23 сентября его коллеги. Труп лежал на пульте управления. Медикам, прибывшим на место происшествия, оставалось лишь констатировать смерть работника.
Трудовая инспекция по Нижегородской области начала расследование. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.
Напомним, рабочий дзержинского предприятия скончался от травм, полученных в результате взрыва на заводе.