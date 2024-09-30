В Дзержинском районе Новосибирска сбили 12-летнюю девочку

По информации ведомства, инцидент произошёл около 13:15 на улице Гоголя. 40-летний водитель Hyundai Elantra двигался со стороны Комбинатской в сторону Промкирпичной и у дома № 232 совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу справа налево по ходу движения автомобиля, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.