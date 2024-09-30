Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и скорыми в Краснодаре. Авария произошла на улице Ростовское шоссе 30 сентября.
Предварительно, маршрутка ехала со стороны улицы Геологической в сторону улицы 3-я Трудовая. 58-летний водитель отвлекся на пассажирку. По словам мужчины, женщина не удержалась и упала в салоне.
В этот момент водитель не справился с управлением столкнулся с припаркованной скорой помощью. От удара служебный автомобиль отбросило на вторую машину скорой помощи.
«В результате ДТП пострадали двое пассажиров маршрутного автобуса (молодой человек и девушка), водитель и фельдшер медучреждения. Они доставлены в больницу с различными травмами», — сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.
В настоящее время полиция проводит проверку.