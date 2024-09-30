Олбани
+14°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и скорыми в Краснодаре

В Краснодаре маршрутка врезалась в два автомобиля скорой помощи.

Источник: пресс-служба УМВД по Краснодару

Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и скорыми в Краснодаре. Авария произошла на улице Ростовское шоссе 30 сентября.

Предварительно, маршрутка ехала со стороны улицы Геологической в сторону улицы 3-я Трудовая. 58-летний водитель отвлекся на пассажирку. По словам мужчины, женщина не удержалась и упала в салоне.

В этот момент водитель не справился с управлением столкнулся с припаркованной скорой помощью. От удара служебный автомобиль отбросило на вторую машину скорой помощи.

«В результате ДТП пострадали двое пассажиров маршрутного автобуса (молодой человек и девушка), водитель и фельдшер медучреждения. Они доставлены в больницу с различными травмами», — сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В настоящее время полиция проводит проверку.