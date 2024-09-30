Испинавших прохожего в Башкирии пятерых подростков нашли

В Октябрьском нашли несовершеннолетних хулиганов, которые толпой напали на 40-летнего мужчину. Подростки испинали бедолагу из-за замечания 28 сентября. Личности всех хулиганов удалось установить спустя два дня.
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Башкирии, нападавшими оказались трое подростков в возрасте 14 лет и двое 13-летних мальчиков.
— В настоящее время со всеми участниками нападения проводятся следственные действия, в отношении потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести причиненного вреда здоровью, — заключили в ведомстве.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.