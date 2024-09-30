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Испинавших прохожего в Башкирии пятерых подростков нашли

В Башкирии нашли напавших на мужчину несовершеннолетних хулиганов.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском нашли несовершеннолетних хулиганов, которые толпой напали на 40-летнего мужчину. Подростки испинали бедолагу из-за замечания 28 сентября. Личности всех хулиганов удалось установить спустя два дня.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Башкирии, нападавшими оказались трое подростков в возрасте 14 лет и двое 13-летних мальчиков.

— В настоящее время со всеми участниками нападения проводятся следственные действия, в отношении потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести причиненного вреда здоровью, — заключили в ведомстве.

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