Астана. 30 сентября. КазТАГ — Казахстан планирует экспортировать мясо в Таиланд, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Казахстана.
«Одним из приоритетных направлений для Казахстана является расширение экспортных возможностей по животноводческой продукции. Список предприятий для сертификации и получения разрешений на экспорт мяса и мясной продукции в Таиланд, включая таких производителей, как Kazbeef Processing и Merke et combinaty сформирован и направлен тайской стороне», — говорится в сообщении.
Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы провел встречу с министром сельского хозяйства королевства Таиланд Наруомон Пиньесинват.
Стороны обсудили перспективы укрепления двусторонних отношений в сфере сельского хозяйства, продовольственной безопасности, развития стратегического партнерства и инвестиционного сотрудничества.
Была отмечена необходимость активизации совместной работы по увеличению объемов взаимной торговли и расширению номенклатуры поставляемой продукции. Сообщается, что особый интерес представляет наращивание экспорта растениеводческой продукции, в области рыбного хозяйства.
Также внимание Пиньесинвата было акцентировано на важности сотрудничества в области аграрной науки и образования, включая совместные научные исследования и обмен опытом.
В рамках диалога было отмечено, что для привлечения прямых иностранных инвестиций и создания совместных производств в сфере сельского хозяйства планируется создание совместной рабочей группы.