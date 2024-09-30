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Казахстан планирует экспортировать мясо в Таиланд

Астана. 30 сентября. КазТАГ — Казахстан планирует экспортировать мясо в Таиланд, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Казахстана. "Одним из приоритетны…

Источник: КазТАГ

Астана. 30 сентября. КазТАГ — Казахстан планирует экспортировать мясо в Таиланд, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Казахстана.

«Одним из приоритетных направлений для Казахстана является расширение экспортных возможностей по животноводческой продукции. Список предприятий для сертификации и получения разрешений на экспорт мяса и мясной продукции в Таиланд, включая таких производителей, как Kazbeef Processing и Merke et combinaty сформирован и направлен тайской стороне», — говорится в сообщении.

Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы провел встречу с министром сельского хозяйства королевства Таиланд Наруомон Пиньесинват.

Стороны обсудили перспективы укрепления двусторонних отношений в сфере сельского хозяйства, продовольственной безопасности, развития стратегического партнерства и инвестиционного сотрудничества.

Была отмечена необходимость активизации совместной работы по увеличению объемов взаимной торговли и расширению номенклатуры поставляемой продукции. Сообщается, что особый интерес представляет наращивание экспорта растениеводческой продукции, в области рыбного хозяйства.

Также внимание Пиньесинвата было акцентировано на важности сотрудничества в области аграрной науки и образования, включая совместные научные исследования и обмен опытом.

В рамках диалога было отмечено, что для привлечения прямых иностранных инвестиций и создания совместных производств в сфере сельского хозяйства планируется создание совместной рабочей группы.