Казахстан планирует экспортировать мясо в Таиланд

«Одним из приоритетных направлений для Казахстана является расширение экспортных возможностей по животноводческой продукции. Список предприятий для сертификации и получения разрешений на экспорт мяса и мясной продукции в Таиланд, включая таких производителей, как Kazbeef Processing и Merke et combinaty сформирован и направлен тайской стороне», — говорится в сообщении.