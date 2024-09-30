«Я теряю сон...»: Родители обнародовали стихи загадочно пропавшей в Дагестане Анны Цомартовой

Анна Цомартова — старшая дочь у многодетных родителей из Ростова, пропала семь месяцев назад в Каспийске. Там она выступала на соревнованиях по тайскому боксу вместе со сборной донской столицы. После боя 22-летняя девушка вышла из Дворца спорта имени Алиева и отправилась к морю. Это было примерно в четыре часа дня 10 февраля 2024 года. С тех пор студентку РЮИ МВД больше никто не видел.
ПОДКЛЮЧИЛИ «КРАСНЫЙ КРЕСТ».
Сразу же после исчезновения стало ясно: около двух часов девушка провела на пирсе ведомственного санатория. Там ростовчанка попала на камеры видеонаблюдения. А вот что было после — неизвестность. Родные уверены: в воде девушки нет, ведь водолазы и спасатели прочесали и берег, и дно, как говорится, вдоль и поперек.
Мать и отце Анны не исключают, что ее могли похитить и увезти за границу. В августе Цомартовым прислали снимок девушки со спины. Кадр был сделан в дубайском метро. Героиня фото очень похожа на Анну. Но чтобы проверить, она ли это, необходимо получить видеозаписи с камер видеонаблюдения.
Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» Николай Цомартов, просмотреть файлы семья попыталась, обратившись в российское посольство, расположенное на территории ОАЭ.
— Направили несколько запросов. И вот на днях получили на них официальный ответ. К несчастью, он неутешительный. Посольство сослалось на то, что не уполномочено решать этот вопрос. И нам порекомендовали обратиться… в «Красный крест». В итоге мы отправили соответствующее обращение и туда.
НАЗНАЧИЛИ ЕЩЕ ОДНУ ЭКСПЕРТИЗУ.
Также с семьей Анны связался адвокат, который практикует в тех краях. Он пообещал перепроверить информацию о загадочной пассажирке из метро. Родители передали юристу свои данные на тот случай, если вдруг потребуется составить доверенность от их имени.
— Если адвокат вернет нам Анну, мы заплатим 55 тысяч долларов. Этот вопрос с ним проговорили, — сообщил отец Анны.
Также на днях следователи оповестили родителей о том, что назначена дополнительная экспертиза. Но вот какая, семья пока не говорит — тайна следствия.
А еще семья показала стихи, которые старшая дочь писала год назад, в октябре. Одно — о специальной военной операции. Второе — теплое, чуть грустное, но полное любви. Оно о себе и о семье. А начинается так: «Мама шепчет громко, я теряю сон». Дальше Анна описала одно из своих дней рождения. Заканчивается же стихотворение так: «Лучший подарок на мой день рождения — с родными и любимыми совместные движения».
Родители верят что-то, о чем написала их девочка в прошлом октябре, еще обязательно повториться. И они всей семьей 22 апреля вместе отметят день рождения старшей дочери.