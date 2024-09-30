«Я теряю сон...»: Родители обнародовали стихи загадочно пропавшей в Дагестане Анны Цомартовой

А еще семья показала стихи, которые старшая дочь писала год назад, в октябре. Одно — о специальной военной операции. Второе — теплое, чуть грустное, но полное любви. Оно о себе и о семье. А начинается так: «Мама шепчет громко, я теряю сон». Дальше Анна описала одно из своих дней рождения. Заканчивается же стихотворение так: «Лучший подарок на мой день рождения — с родными и любимыми совместные движения».