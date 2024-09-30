Спешившая на вызов пожарная машина и скутер столкнулись в Уральске

«Наша машина с пожарной части № 5 выехала на пожар и на пересечении улиц Мухита-Сарайшык произошло ДТП с участием нашей автомашины и скутера. По опросу водителей, свидетелей (мы сейчас опросили), якобы наша машина проехала на красный свет светофора, так как они спешили, со включенными маячками и сиреной. Все машины пропускали, мопед выехал откуда-то, мы не знаем, на большой скорости и ударился сбоку о нашу машину. Водителя мопеда забрали в больницу, диагноз нам пока неизвестен», — сообщил замначальника ДЧС по ЗКО Жанболат Жаншин.