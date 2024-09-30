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Жителям Уфы приходит важное уведомление вместе с квитанцией на вывоз ТКО

Уфимцы получают квитанции на вывоз мусора с важной информацией.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе поменялся адрес абонентских отделов «Спецавтохозяйства по уборке города». Об этом САХ уведомляет жителей столицы Башкирии в квитанциях по вывозу мусора.

Ранее отделы находились на улице Малой Гражданской, 35. Теперь уфимцы могут найти их по новому адресу — улице Зорге, 9, передает UfacityNews.ru. В отделениях потребители могут решить вопросы, касающиеся начисления, расчетов и перерасчетов, а также уточнить личные данные.

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