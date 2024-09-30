Многодетная семья из Башкирии лишилась дома из-за пожара

В Краснокамском районе Башкирии пожар оставил многодетную семью без крыши над головой. Как рассказали в пресс-службе республиканского МЧС, огонь вспыхнул в деревне Новый Актанышбаш в доме на улице Нуртдинова.
Лишь счастливая случайность помогла избежать настоящей трагедии. Как уточнили в ведомстве, в огне никто не пострадал.
Известно, что в доме жила пара, воспитывавшая пять детей в возрасте от трех до девяти лет.
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