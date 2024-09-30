Олбани
+14°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Многодетная семья из Башкирии лишилась дома из-за пожара

В Башкирии сгорел дом многодетной семьи.

Источник: Комсомольская правда

В Краснокамском районе Башкирии пожар оставил многодетную семью без крыши над головой. Как рассказали в пресс-службе республиканского МЧС, огонь вспыхнул в деревне Новый Актанышбаш в доме на улице Нуртдинова.

Лишь счастливая случайность помогла избежать настоящей трагедии. Как уточнили в ведомстве, в огне никто не пострадал.

Известно, что в доме жила пара, воспитывавшая пять детей в возрасте от трех до девяти лет.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.