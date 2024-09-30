Патрульного полицейского сбили в Атырау

«30 сентября в 18.40 водитель автомобиля марки Toyota Corolla сбил патрульного полицейского, который выполнял свои служебные обязанности на пересечении улиц К. Сатпаева и Ерниязова. В результате инцидента полицейский получил различные травмы и был доставлен в областную больницу», — говорится в сообщении.