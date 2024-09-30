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Патрульного полицейского сбили в Атырау

Атырау 30 сентября. КазТАГ — Патрульного полицейского сбили в Атырау, сообщает пресс-служба департамента полиции города. "30 сентября в 18.40 водитель автомобиля марки To…

Атырау 30 сентября. КазТАГ — Патрульного полицейского сбили в Атырау, сообщает пресс-служба департамента полиции города.

«30 сентября в 18.40 водитель автомобиля марки Toyota Corolla сбил патрульного полицейского, который выполнял свои служебные обязанности на пересечении улиц К. Сатпаева и Ерниязова. В результате инцидента полицейский получил различные травмы и был доставлен в областную больницу», — говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас ведется сбор соответствующих документов по делу о ДТП. В соответствии с результатами экспертизы дело будет направлено в суд для принятия решения.

Также в ДП отметили, что водитель сообщил, что не заметил патрульного полицейского, регулирующего дорожное движение, из-за блика Солнца и выразил сожаление о произошедшем.