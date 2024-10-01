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16-летняя девочка погибла в жёстком ДТП с мотоциклом в Пермском крае

За рулём разбившегося транспортного средства в Октябрьском был 15-летний подросток.

Источник: Reuters

Девочка в возрасте 16 лет погибла в результате жёсткого ДТП с мотоциклом в Пермском крае.

Происшествие случилось в Октябрьском округе вечером 29 сентября, рассказали сайту perm.aif.ru в региональном МВД. Авария произошла на 74-м километре трассы Годыри — Орда. Девочка ехала вместе со знакомым 15-летним подростком на мотоцикле. Юноша находился за рулём, а она — сзади, на пассажирском сидении.

«По предварительной информации, 15-летний юноша, управляя мотоциклом, при выезде с прилегающей территории допустил столкновение с автомобилем “Шкода”. В результате автоаварии пострадал сам водитель двухколёсного транспортного средства, 16-летняя пассажирка получила смертельные травмы», — рассказали perm.aif.ru в МВД по Пермскому краю.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.