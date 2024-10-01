16-летняя девочка погибла в жёстком ДТП с мотоциклом в Пермском крае

Происшествие случилось в Октябрьском округе вечером 29 сентября, рассказали сайту perm.aif.ru в региональном МВД. Авария произошла на 74-м километре трассы Годыри — Орда. Девочка ехала вместе со знакомым 15-летним подростком на мотоцикле. Юноша находился за рулём, а она — сзади, на пассажирском сидении.