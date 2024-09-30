Чрезвычайная пожароопасность объявлена на вторник в ряде регионов Казахстана

В Восточно-Казахстанской области 1 октября на севере ожидается высокая пожарная опасность, на западе, юге, в центре сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске 1 октября ожидается высокая пожарная опасность. В Риддере с 20.00 часов 30 сентября до 20.00 часов 1 октября связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени. В Усть-Каменогорске с 20.00 часов 30 сентября до 20.00 часов 1 октября связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.