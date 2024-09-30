Чрезвычайная пожароопасность объявлена на вторник в ряде регионов Казахстана

Астана. 30 сентября. КазТАГ — Штормовое предупреждение на вторник объявлено в 12 областях Казахстана, сообщает РГП «Казгидромет».
«В Алматинской области
В области Ұлытау 1 октября на большей части сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Жезказгане 1 октября сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Западно-Казахстанской области 1 октября днем на западе, юге ветер юго-восточный порывы 15−20 м/с. На севере области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске 1 октября ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Карагандинской области 1 октября на большей части сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.
В области Жетісу 1 октября ожидается ветер юго-восточный в районе Алакольских озер 15−20, днем порывы 23−28 м/с.
В Мангистауской области 1 октября на большей части сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Актау 1 октября сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Кызылординской области 1 октября на большей части сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области высокая пожарная опасность. В Кызылорде 1 октября сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Актюбинской области 1 октября ожидается ветер восточный, северо-восточный днем в центре, на юге области порывы 15 м/с. На большей части сохранится высокая, на западе, юге, в центре черезвычайная пожарная опасность. В Актобе 1 октября сохранится высокая пожарная опасность.
В Атырауской области 1 октября на большей части сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау 1 октября сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В области Абай 1 октября ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный в центре, на юге области 15−20, днем порывы 23 м/с. На севере области ожидается высокая пожарная опасность, на востоке, в центре сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее с 20.00 часов 30 сентября до 20.00 часов 1 октября в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.
В Восточно-Казахстанской области 1 октября на севере ожидается высокая пожарная опасность, на западе, юге, в центре сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске 1 октября ожидается высокая пожарная опасность. В Риддере с 20.00 часов 30 сентября до 20.00 часов 1 октября связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени. В Усть-Каменогорске с 20.00 часов 30 сентября до 20.00 часов 1 октября связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.
В Туркестанской области 1 октября ночью и утром на юге, в горных и предгорных районах ожидаются гроза, на севере области пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный ночью и утром на севере, в горных и предгорных районах области 15−20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. ВШымкенте 1 октября в первой половине ночи ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный ночью порывы 15−20 м/с. Сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Туркестане 1 октября сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.