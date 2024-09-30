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Жители Башкирии продемонстрировали экран телефона мошенникам и лишились денег

Мошенники просят включить функцию демонстрации экрана смартфона.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии трое пенсионеров лишились всех своих накоплений, попавшись на удочку телефонных мошенников. Как рассказали в пресс-службе МВД по республике, аферисты попросили своих жертв продемонстрировать экраны своих телефонов, а затем, воспользовавшись случаем, украли все накопления пенсионеров.

Так, например, у 85-летнего уфимца лжесотрудники банка выманили более одного миллиона сбережений, а у 81-летнего мужчины и 73-летней жительницы Уфы по 900 тысяч рублей, лежавших на их счетах.

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