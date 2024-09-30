Жители Башкирии продемонстрировали экран телефона мошенникам и лишились денег

В Башкирии трое пенсионеров лишились всех своих накоплений, попавшись на удочку телефонных мошенников. Как рассказали в пресс-службе МВД по республике, аферисты попросили своих жертв продемонстрировать экраны своих телефонов, а затем, воспользовавшись случаем, украли все накопления пенсионеров.