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Редких черепах незаконно продавали в ВКО

Усть-Каменогорск. 30 сентября. КазТАГ — Редких черепах незаконно продавали в Восточно-Казахстанской области, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел. …

Усть-Каменогорск. 30 сентября. КазТАГ — Редких черепах незаконно продавали в Восточно-Казахстанской области, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.

«Сотрудники природоохранной полиции провели проверку и обнаружили в магазине три особи среднеазиатских черепах, на содержание и продажу которых у продавцов отсутствовали разрешительные документы», — говорится в сообщении.

Сообщается, что по данному факту возбуждено административное дело по статье «Незаконные приобретение, сбыт, провоз, ввоз, вывоз, хранение (содержание) видов диких животных и растений, их частей или дериватов».

Материалы переданы в Восточно-Казахстанскую областную инспекцию лесного хозяйства и животного мира для дальнейшего разбирательства.