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В Крыму задержали мать, которая торговала наркотиками

Полиция задержала многодетную крымчанку, которая торговала наркотиками и отмыла два млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе 31-летняя многодетная мать подозревается в незаконном распространение наркотиков и легализации больше 2 млн рублей. Об этом сообщили наши коллеги из «КП-Крым» со ссылкой на региональное управление МВД.

Крымчанка нашла работу в интернете. В ее обязанности входило забирать из тайников запрещенные вещества, а затем продавать. Весной этого года она была задержана правоохранителями. В доме у нее нашли больше ста свертков с наркотиками. Также правоохранители выяснили, что женщина причастна к легализации дохода от противоправной деятельности.

— Зарплату, полученную за наркоторговлю в виде криптовалюты, она конвертировала в рубли. Эти деньги жительница Севастополя переводила на свои электронные кошельки и банковские карты своей знакомой, полученные обманом, — говорится в сообщении.

В отношении нее завели уголовные дела. Сейчас идет предварительное расследование.