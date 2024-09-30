В Крыму задержали мать, которая торговала наркотиками

Крымчанка нашла работу в интернете. В ее обязанности входило забирать из тайников запрещенные вещества, а затем продавать. Весной этого года она была задержана правоохранителями. В доме у нее нашли больше ста свертков с наркотиками. Также правоохранители выяснили, что женщина причастна к легализации дохода от противоправной деятельности.