Обвиняемый в покушении на Трампа Райан Рут не признал вину в суде

Суммарно Руту предъявили пять обвинений, в том числе в попытке убийства, нападении на офицера полиции и нарушениях, связанных с хранением огнестрельного оружия.
Отмечается, что в ходе непродолжительного заседания мужчина заявил судье, что понимает суть обвинений, но по всем из них отказался признать вину.
Вторая за несколько месяцев попытка покушения на Трампа была совершена 15 сентября. У гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, произошла стрельба. Уточнялось, что Трамп находился в 500 м от эпицентра инцидента.
Кандидат в президенты США позже сообщил, что не пострадал при стрельбе и находится в безопасности. Трамп поблагодарил своих сторонников за поддержку. После происшествия у его международного отеля в Неваде дежурило несколько полицейских машин.
Первое покушение на Трампа произошло 13 июля, когда он проводил предвыборный митинг. Бывший американский лидер получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще два человека были ранены. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР.