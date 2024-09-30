В Батайске мужчина получил срок за покушение на убийство

По данным следствия, осенью прошлого года мужчина находился в Батайске. Вместе со знакомым они распивали спиртное. В какой-то момент мужчины начали спорить, и между ними завязался конфликт. Неожиданно батайчанин схватил нож и ударил им 55-летнего товарища. Однако тот выбил из его рук нож и вызвал экстренные службы.