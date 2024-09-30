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В Батайске мужчина получил срок за покушение на убийство

В Батайске местного жителя приговорили к 6,5 годам за покушение за убийство.

Источник: Комсомольская правда

В Батайске мужчина получил срок за покушение на убийство. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

По данным следствия, осенью прошлого года мужчина находился в Батайске. Вместе со знакомым они распивали спиртное. В какой-то момент мужчины начали спорить, и между ними завязался конфликт. Неожиданно батайчанин схватил нож и ударил им 55-летнего товарища. Однако тот выбил из его рук нож и вызвал экстренные службы.

Мужчину задержали правоохранители и завели дело по статье «Покушение на убийство».

— Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, — говорится в сообщении ведомства.