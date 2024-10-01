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Голубев: в Милютинском районе Ростовской области ликвидирован лесной пожар

Пожар возник в Селивановском лесничестве.

В Милютинском районе ликвидирован лесной пожар. Об этом сообщил глава донского региона Василий Голубев.

Возгорание тушили почти сутки. Пожар возник 29 сентября в результате падения беспилотника. К тушению была привлечена авиация МЧС. Вертолёт Ми-8 совершил 25 сбросов воды объёмом 100 тонн.

«По состоянию на 20.30 в Милютинском районе ликвидирован лесной пожар, который возник в Селивановском лесничестве», — пояснил губернатор.

А ранее донской губернатор ввёл режим ЧС в регионе из-за сухой и жаркой погоды.

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