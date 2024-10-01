Голубев: в Милютинском районе Ростовской области ликвидирован лесной пожар

В Милютинском районе ликвидирован лесной пожар. Об этом сообщил глава донского региона Василий Голубев.
Возгорание тушили почти сутки. Пожар возник 29 сентября в результате падения беспилотника. К тушению была привлечена авиация МЧС. Вертолёт Ми-8 совершил 25 сбросов воды объёмом 100 тонн.
«По состоянию на 20.30 в Милютинском районе ликвидирован лесной пожар, который возник в Селивановском лесничестве», — пояснил губернатор.
А ранее донской губернатор ввёл режим ЧС в регионе из-за сухой и жаркой погоды.