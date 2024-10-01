Хоронили в черном пакете: в Пермском крае простились с молодым отцом, которого жестоко убил знакомый

Сегодня, 30 сентября, в селе Юсьве Кудымкарского округа простились с 20-летним Владиславом Мизевым. Молодого человека похоронили неподалеку от могилы отца, на прощание с ним пришли близкие ему люди.
— Нам Влада даже не показывали, он был завернут в черный пакет, а я так хотела его увидеть, — говорит его сестра Екатерина. — Сказали, что сделали это из-за того, что на коже какая-то труха. Я с ним попрощалась, поцеловала гроб. Мне уже стало чуточку легче, но все равно не верится, что его больше нет….
Владислав Мизев, напомним, пропал 3 июня. В тот день он поехал из Юсьвы в Кудымкар, чтобы уладить давний конфликт со своим знакомым по имени Сергей (имя изменено — Ред.). Его искали несколько месяцев, но безуспешно. В августе Сергея задержали. Первое время он отрицал причастность к исчезновению Влада, но потом во всем сознался.
— Он написал явку с повинной и рассказал, что убил Влада выстрелами в голову из карабина Сайга. Тело завернул в пакеты и закопал в лесу в 40 километрах от Кудымкара. Свое признание задержанный дал в присутствии адвоката, — рассказывал «КП»-Пермь" источник, знакомый с ситуацией.
У Владислава остался двухлетний сын.