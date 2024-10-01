Хоронили в черном пакете: в Пермском крае простились с молодым отцом, которого жестоко убил знакомый

— Нам Влада даже не показывали, он был завернут в черный пакет, а я так хотела его увидеть, — говорит его сестра Екатерина. — Сказали, что сделали это из-за того, что на коже какая-то труха. Я с ним попрощалась, поцеловала гроб. Мне уже стало чуточку легче, но все равно не верится, что его больше нет….