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В мажилисе ждут ответов от силовиков по задержанным накануне референдума по АЭС активистам

Астана. 30 сентября. КазТАГ — Депутат мажилиса Ермурат Бапи сообщил, что парламентарии ждут ответов от силовиков по задержаниям активистов накануне референдума по атомной электр…

Источник: КазТАГ

Астана. 30 сентября. КазТАГ — Депутат мажилиса Ермурат Бапи сообщил, что парламентарии ждут ответов от силовиков по задержаниям активистов накануне референдума по атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Генеральная прокуратура Республики Казахстан, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, необходимо ответить на вопросы депутатов мажилиса и общества: что это за переполох накануне референдума? Осведомлено ли о ваших действиях политическое руководство страны? Или же это самодурство, последовавшее после недальновидных действий некоторых активистов, настроенных против политики Токаев? Или же дело не в этом, а действительно накануне 6 октября в стране участились административные нарушения? Ждем срочного ответа!» — написал Бапи на своей странице в социальной сети.

Ранее об арестах активистов начали сообщать общественники.

«В Алматы 12 граждан задержали: шестерых отпустили, а шесть человек ждут ареста на два месяца… А впереди еще неделя… Не пойму, зачем власти такой мандраж создают?» — написала на своей странице в социальной сети правозащитница Бахытжан Торегожина.

Она опубликовала список задержанных 29 сентября «в рамках уг.дела в г. Алматы»:

1. Мубараков Айдар — задержан;

2. Темірғалиев Нұрлан — задержан;

3. Сыдыков Фазылжан — задержан;

4. Қазақбай Жанат — задержан;

5. Жексембиева Нұргүл — под подпиской;

6. Шатеміркызы Акмарал под подпиской;

7. Галина Аккузова — под подпиской;

8. Мақсұтов Жеңіс — под подпиской;

9. Тоқманбет Рақыш — под подпиской;

10.Азат Төлеухан — под подпиской;

11.Жауанбаев Нұрлан — детали уточняют правозащитники;

12.Ерболат Аубекиров — детали уточняют правозащитники;

13.Жаслан Копеев — административное дело;

14. Талғат Игісінов — 15 суток ареста;

15.Жансеитов Бакытжан — дело по пункту 6 статьи 488 КоАП;

16.Марат Мусабаев — 20 суток ареста.

Напомним, ранее казахстанский ученый и государственный деятель, бывший министр транспорта и коммуникаций Серик Буркитбаев поставил под сомнение утверждения казахстанских чиновников касательно некоего «энергодефицита», которым пытаются обусловить строительство АЭС в Казахстане. Также КазТАГ сообщал, что экс-глава KEGOC Асет Наурызбаев считает, что дешевле и безопаснее возобновляемых источников энергии (ВИЭ) источника энергии нет. В то же время выяснилось, что один из самых популярных в мире искусственных интеллектов (ИИ) — ChatGPT — считает, строительство АЭС в Казахстане на данном этапе выглядит крайне рискованным шагом. После сообщалось, что активные противники АЭС в Казахстане призвали единомышленников идти на референдум. Негативных мнений об АЭС в соцсетях Казахстана оказалось в пять раз больше, чем позитивных.

22 сентября КазТАГ сообщал, что прославившийся своей коррумпированностью экс-чиновник агитирует за АЭС в Западно-Казахстанской области.