В мажилисе ждут ответов от силовиков по задержанным накануне референдума по АЭС активистам

Напомним, ранее казахстанский ученый и государственный деятель, бывший министр транспорта и коммуникаций Серик Буркитбаев поставил под сомнение утверждения казахстанских чиновников касательно некоего «энергодефицита», которым пытаются обусловить строительство АЭС в Казахстане. Также КазТАГ сообщал, что экс-глава KEGOC Асет Наурызбаев считает, что дешевле и безопаснее возобновляемых источников энергии (ВИЭ) источника энергии нет. В то же время выяснилось, что один из самых популярных в мире искусственных интеллектов (ИИ) — ChatGPT — считает, строительство АЭС в Казахстане на данном этапе выглядит крайне рискованным шагом. После сообщалось, что активные противники АЭС в Казахстане призвали единомышленников идти на референдум. Негативных мнений об АЭС в соцсетях Казахстана оказалось в пять раз больше, чем позитивных.