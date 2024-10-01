Рейс «России» из Египта в Екатеринбург задержали из-за угроз о минировании

По данным telegram-канала Shot, в отеле к пилоту самолета подошел мужчина, представился «бойцом ВСУ» и заявил о минировании борта.
По данным авиакомпании, угрозы поступили от неизвестного во время предполетного брифинга в гостинице. Предположительно, он был пьян. Экипаж посчитал его слова «угрозой безопасности». Самолет проверил кинолог, а службы авиабезопасности дополнительно досмотрели пассажиров и багаж.
Напомним, ранее пассажир рейса U6−2771 авиакомпании «Уральские авиалинии» после посадки Самарканде (Узбекистан) заявил о минировании самолета. Борт прибыл из Москвы.