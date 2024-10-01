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Рейс «России» из Египта в Екатеринбург задержали из-за угроз о минировании

Рейс авиакомпании «Россия» из Шарм-эль-Шейха (Египет) в Екатеринбург 29 сентября задержали на два часа из-за угроз от неизвестного перед вылетом, сообщил «РБК» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Источник: Коммерсантъ

По данным telegram-канала Shot, в отеле к пилоту самолета подошел мужчина, представился «бойцом ВСУ» и заявил о минировании борта.

По данным авиакомпании, угрозы поступили от неизвестного во время предполетного брифинга в гостинице. Предположительно, он был пьян. Экипаж посчитал его слова «угрозой безопасности». Самолет проверил кинолог, а службы авиабезопасности дополнительно досмотрели пассажиров и багаж.

Напомним, ранее пассажир рейса U6−2771 авиакомпании «Уральские авиалинии» после посадки Самарканде (Узбекистан) заявил о минировании самолета. Борт прибыл из Москвы.