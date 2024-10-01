Рейс «России» из Египта в Екатеринбург задержали из-за угроз о минировании

По данным авиакомпании, угрозы поступили от неизвестного во время предполетного брифинга в гостинице. Предположительно, он был пьян. Экипаж посчитал его слова «угрозой безопасности». Самолет проверил кинолог, а службы авиабезопасности дополнительно досмотрели пассажиров и багаж.