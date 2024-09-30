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Пожар в реабилитационном центре произошел в Щучинско-Боровской курортной зоне

Астана. 30 сентября. КазТАГ — Пожар в реабилитационном центре произошел в Щучинско-Боровской курортной зоне, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям. …

Источник: КазТАГ

Астана. 30 сентября. КазТАГ — Пожар в реабилитационном центре произошел в Щучинско-Боровской курортной зоне, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

«27 пациентов эвакуировали по лестничному маршу при пожаре в областном реабилитационном центре города Щучинск. Возгорание произошло в сервисной палате на втором этаже трехэтажного здания. Произошло короткое замыкание плафонов с последующим горением мебели на площади 1 кв.м», — говорится в сообщении в понедельник.

Отмечается, что пострадавших нет.