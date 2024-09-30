Пожар в реабилитационном центре произошел в Щучинско-Боровской курортной зоне

«27 пациентов эвакуировали по лестничному маршу при пожаре в областном реабилитационном центре города Щучинск. Возгорание произошло в сервисной палате на втором этаже трехэтажного здания. Произошло короткое замыкание плафонов с последующим горением мебели на площади 1 кв.м», — говорится в сообщении в понедельник.