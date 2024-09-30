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В Краснодаре в автомобильной аварии погиб человек, еще 25 человек пострадали

На Кубани в сгоревшем после ДТП с грузовиком автобусе погиб человек и 25 пострадали.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре в автомобильной аварии погиб человек, еще 25 человек пострадали. Об этом сообщили наши коллеги из «КП-Кубань». Страшная трагедия произошла 29 сентября в станице Старокорсунской.

На трассе лоб в лоб на всей скорости столкнулись рейсовый автобус и фура. После чего, транспортные средства вспыхнули. Водитель грузовика погиб от полученных травм на месте. Еще 25 человек, находившиеся в автобусе получили травмы различной степени. В числе пострадавших — трое детей.

— Пассажирами оказались фанаты гандбольного клуба «Виктор» из Ставропольского края, — говорится в сообщении.

На месте аварии были задействованы сразу 12 бригад скорой помощи. Следователи завели дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.