В Краснодаре в автомобильной аварии погиб человек, еще 25 человек пострадали

На трассе лоб в лоб на всей скорости столкнулись рейсовый автобус и фура. После чего, транспортные средства вспыхнули. Водитель грузовика погиб от полученных травм на месте. Еще 25 человек, находившиеся в автобусе получили травмы различной степени. В числе пострадавших — трое детей.